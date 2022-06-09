تشكيلة السعودية المتوقعة أمام فنزويلا في ودية اليوم

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الفنزويلي اليوم الخميس على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية ضمن الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكدت أحدث التقارير غياب القائد سلمان الفرج الذي يخضع لبرنامج علاج حالياً بإشراف الجهاز الفني للأخضر.

وخاض لاعبو الأخضر حصصهم التدريبية على ملعب منتجع لافينكا تمهيداً للمواجهة الودية أمام فنزويلا التي ستقام في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس.

تشكيلة السعودية المتوقعة في المباراة الودية أمام فنزويلا اليوم (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هيرفي رينارد.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغانم، علي البليهي، عبد الإله العمري، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، عبد الرحمن غريب، هتان باهبري، عبد الله الحمدان.

خط الهجوم: فراس البريكان.