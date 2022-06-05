تشكيلة السعودية المتوقعة للمباراة الودية اليوم أمام كولومبيا

يلتقي منتخب السعودية مع خصمه الكولومبي ودياً اليوم الأحد على ملعب نويفا لا كوندومينا في مورسيا بإسبانيا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين المنتخبين الآسيوي والأميركي الجنوبي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة السعودية المتوقعة للمباراة الودية أمام كولومبيا اليوم (بطريقة 4-3-3):

المدرب: هيرفي رينارد.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البلاحي، محمد البريك، عبد الإله العمري.

خط الوسط: سامي النجعي، سلمان الفراج، عبد الله عاطف.

خط الهجوم: فراس البريكان، هتان بحبري، عبد الله الحمدان.