يسعى الشباب للانفراد ولو مؤقتاً في صدارة دوري روشن السعودي حين يستضيف أبها اليوم في مباراة مهمة ستجمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) لحساب الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن السعودي.

يحتل صاحب الضيافة المركز الثالث على سلم الترتيب العام برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف خلف غريميه النصر المتصدر والاتحاد ثاني الترتيب، فيما يقبع أبها في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر تطبيق شاهد Shahid VIP.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام أبها اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب: فيسينتي مورينو

حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو.

خط الدفاع: متعب الحربي، إياغو دوس سانتوس، حسان تمبكتي، فواز الصقور.

خط الوسط: إيفر بانيغا، غريغور كريتشوفياك، حسين القحطاني، كريستيان غوانكا، كارلوس جونيور.

خط الهجوم: سانتي مينا.