تشكيلة الشباب المتوقعة أمام التعاون اليوم في الدوري السعودي

يلاقي الشباب مساء اليوم الخميس مستضيفه التعاون في لقاء سيحتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام برصيد 53 نقطة، وصاحب المركز العاشر برصيد 32 نقطة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC7 HD بتعليق عبد الله الغامدي.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام التعاون اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ماريوس سوموديكا.

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: متعب الحربي، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، فواز الصقور.

خط الوسط: ألفريد ندياي، باولينيو، هتان باهبري، إيفر بانيغا، نواف العابد.

خط الهجوم: جون ماري.