البوابة - يلتقي الشباب مع مستضيفه الخليج ليلة اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد لحساب الجولة الـ 23 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD بتعليق راشد الدوسري.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الخليج اليوم في الدوري السعودي

المدرب: فيسنتي مورينو

حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، فواز الصقور.

خط الوسط: حسين القحطاني، غريغور كريتشوفياك، إيفر بانيغا، كارلوس جونيور، كريستيان غوانكا.

خط الهجوم: سانتي مينا.