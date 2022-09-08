تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الطائي اليوم في الدوري السعودي

يواجه الشباب ضيفه الطائي اليوم الخميس في مواجهة مرتقبة على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 6 نقاط من مباراتين، وصاحب المركز الخامس بنفس الرصيد ونفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة المواجهة عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري روشن السعودي (بطريقة 4-2-3-1):

حراسة المرمى: سيونغ جو كيم.

خط الدفاع: فواز الصقور، إياغو دوس سانتوس، حسان محمد تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط: غريغورز كريتشوفياك، حسين القحطاني، كارلوس كارفاليو، كريستيان غوانكا، آرون بوبيندزا.

خط الهجوم: سانتي مينا.