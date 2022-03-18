تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يلتقي الشباب مع مستضيفه الطائي اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ضمن المرحلة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الثاني عشر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC6 HD بتعليق عيسى الحربين.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بريكليس شاموسكا.

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إياغو دوس سانتوس، متعب الحربي.

خط الوسط: حسين القحطاني، إيفر بانيغا، باولينيو.

خط الهجوم: هتان باهبري، كارلوس جونيور، جون ماري.