يلاقي الشباب مستضيفه العدالة في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 9 نقاط وصاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد نقطة يتيمة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD بتعليق جعفر الصليح.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام العدالة اليوم في الدوري السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: فيسنتي مورينو.

حراسة المرمى: كيم جيو.

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور.

خط الوسط: حسين القحطاني، كريتشوفياك، هتان كارلوس جونيور، جوانكا، آرون.

خط الهجوم: سانتي مينا.