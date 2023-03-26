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تشكيلة العراق المتوقعة أمام روسيا لمباراتهما الودية اليوم

تاريخ النشر: 26 آذار / مارس 2023 - 09:36
منتخب العراق يتطلع لتحقيق إنجاز جديد حين يلاقي مستضيفه الروسي اليوم (المصدر: أ ف ب)
منتخب العراق يتطلع لتحقيق إنجاز جديد حين يلاقي مستضيفه الروسي اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يلتقي منتخب العراق مع مستضيفه الروسي اليوم الأحد في لقاء ودي مرتقب يشهده ملعب زينيت آرينا في سان بطرسبورغ.

ويسعى العراقيون بقيادة مانويل خيسوس كاساس لتحقيق نتيجة إيجابية بعد أشهر من اقتناص لقب كأس الخليج العربي على حساب منتخب عُمان.

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت بغداد ويمكن مشاهدتها عبر القناة الرياضية العراقية المفتوحة على نايل سات وعرب سات.

تشكيلة العراق المتوقعة أمام روسيا لمباراتهما الودية اليوم

المدرب: مانويل خيسوس كاساس

حراسة المرمى: جلال حسن
خط الدفاع: علي عدنان، مناف يونس، علي فائز، حسين عمار.
خط الوسط: أمجد عطوان، زيدان إقبال، أسامة رشيد.
خط الهجوم: إبراهيم بايش، علي الحمادي، أحمد فرحان.

كلمات دالة:منتخب العراقمنتخب روسيا

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