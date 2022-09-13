يحل العربي ضيفاً ثقيلاً اليوم الثلاثاء على أم صلال في مواجهة يشهدها ملعب ثاني بن جاسم لحساب الجولة السابعة من بطولة دوري نجوم قطر.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 15 نقطة من 5 مباريات وصاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط مساء اليوم في تمام الساعة 20:15 بتوقيت الدوحة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر قنوات الكاس الرياضية القطرية.

تشكيلة العربي المتوقعة أمام أم صلال اليوم في دوري نجوم قطر (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يونس علي رحمتي.

حراسة المرمى: محمود إبراهيم أبو ندى.

خط الدفاع: حامد اسماعيل، آرون غونارسون، ماركو مونيسا، هلال محمد إبراهيم.

خط الوسط: عبد الله معرفيه، أحمد فتحي، عبد الله المريسي، عبد العزيز الأنصاري، يوسف المساكني.

خط الهجوم: عمر السومة.