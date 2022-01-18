تشكيلة المغرب المتوقعة أمام الغابون اليوم في كأس إفريقيا 2021

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الغابوني اليوم الثلاثاء على ملعب أحمدو أهيدجو ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.
ويحتل أسود الأطلس صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما يأتي منتخب الغابون في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق جواد بدة.
تشكيلة المغرب المتوقعة أمام الغابون اليوم في كأس أمم إفريقيا 2021 (بطريقة 4-5-1):
المدرب: وحيد حليلوجيتش.
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان الكرواني.
خط الوسط: سفيان بوفال، إلياس شاعر، عمران لوزا، عز الدين أوناحي، سليم أملاح.
خط الهجوم: يوسف النصيري.
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