تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم في تصفيات كأس إفريقيا

يحل منتخب المغرب ضيفاً على نظيره الجنوب إفريقي اليوم السبت في مباراة قوية ومرتقبة يشهدها ملعب سوكر سيتي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

المدرب: وليد الركراكي

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي

الوسط: عبد الحميد صابيري، يوسف مالح، إلياس الشاعر

الهجوم: سفيان بوفال، عبد الرزاق حمد الله، حكيم زياش