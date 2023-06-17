  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم في تصفيات كأس إفريقيا

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم في تصفيات كأس إفريقيا

تاريخ النشر: 17 حزيران / يونيو 2023 - 09:57
منتخب المغرب (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)
منتخب المغرب (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)

يحل منتخب المغرب ضيفاً على نظيره الجنوب إفريقي اليوم السبت في مباراة قوية ومرتقبة يشهدها ملعب سوكر سيتي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

المدرب: وليد الركراكي

حراسة المرمى: منير المحمدي
الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي
الوسط: عبد الحميد صابيري، يوسف مالح، إلياس الشاعر
الهجوم: سفيان بوفال، عبد الرزاق حمد الله، حكيم زياش

كلمات دالة:منتخب المغربمنتخب جنوب إفريقياتصفيات كأس أمم إفريقيا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...