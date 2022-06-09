تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يخوض منتخب المغرب مباراة محفوفة بالمخاطر حين يستضيف اليوم الخميس غريمه الجنوب إفريقي على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ 11 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام المباراة بين أسود الأطلسي وضيوفهم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج، وbeIN Sports HD 3 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وحيد خليلوجيتش.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح.

خط الهجوم: أمين حارث، يوسف النصيري، طارق تيسودالي.