تشكيلة النصر المتوقعة أمام الحزم اليوم في الدوري السعودي

يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الحزم متذيل الترتيب في لقاء يشهده ملعب نادي الحزم اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد سلمان السعودي.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 55 نقطة وصاحب المركز السادس عشر والأخير في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر قناة SSC4 HD بتعليق خالد المديفر.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الحزم اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ميغيل روسو.

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: محمد قاسم، فونيس موري، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، مشاريبوف، تاليسكا، بيتي.

خط الهجوم: أبو بكر.