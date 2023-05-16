تشكيلة النصر المتوقعة أمام الطائي في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يستعد نادي النصر اليوم لخوض مواجهة مهمة على صعيد ترتيب الدوري السعودي، وذلك عندما يلاقي نظيره الطائي في إطار منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023.

وسيدخل العالمي اليوم بمعنويات عالية بحضور رونالدو وبقية النجوم والتطلعات كلها نحو تحقيق الثلاث نقاط على أمل تعثر المتصدر الاتحاد الذي يخوض هو الآخر مواجهة قوية أمام الهلال في الجولة ذاتها هذا المساء على ملعب "الأمير فيصل بن فهد - الملز).

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الطائي في الجولة 27 من دوري روشن السعودي

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الطائي في الجولة 27 من دوري روشن السعودي تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية وعن التوقعات حولها.

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وبحسب آخر القراءات من المتوقع أن يعتمد مدرب النصر دينكو يليتشيتش على خطة لعب 4-4-2 ، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية: