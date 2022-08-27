تشكيلة النصر المتوقعة أمام الوحدة اليوم في الدوري السعودي

يواجه النصر ضيفه الوحدة اليوم السبت على أرضية ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

وتقام المباراة بين النصراويين وضيوفهم مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD السعوديتين بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الوحدة اليوم في دوري روشن السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: رودي غارسيا.

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: غيسلان كونان، محمد آل فتيل، عبد الإله العمري، علي لاجامي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، علي الحسن، خالد الغنام، سامي النجعي، عبد الفتاح عسيري.

خط الهجوم: فينسنت أبوبكر.