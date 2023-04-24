البوابة - يتحدى النصر خصمه الوحدة اليوم الاثنين في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب مرسول بارك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الهلال للقاء النهائي أمس الأحد بعد فوزه على الاتحاد بهدفٍ دون رد بانتظار هوية الطرف الآخر.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD بتعليق بلال علام.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الوحدة اليوم في كأس خادم الحرمين

المدرب: دينكو إيليتشيتش

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: غيسلان كونان، عبد الله مادو، ألفارو غونزاليز، سلطان الغنام

الوسط: عبد الله الخيبري، لويز غوستافو، مشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب

الهجوم: كريستيانو رونالدو