يستضيف النصر خصمه ضمك اليوم السبت في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب مرسول بارك لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

وتقام المباراة بين تاسع الترتيب العام برصيد 3 نقاط، وصاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر قنوات شبكة SSC السعودية بتقنية HD أو SD.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام ضمك اليوم في الدوري السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: رودي غارسيا.

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: غيسلان كونان، عبد الله مادو، ألفارو غونزاليس، عبد الإله العمري.

خط الوسط: لويس غوستافو، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، سامي النجعي.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.