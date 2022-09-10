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تشكيلة النصر المتوقعة أمام ضمك اليوم في الدوري السعودي

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:21
فريق النصر (المصدر: كووورة)
فريق النصر (المصدر: كووورة)

يستضيف النصر خصمه ضمك اليوم السبت في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب مرسول بارك لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

وتقام المباراة بين تاسع الترتيب العام برصيد 3 نقاط، وصاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر قنوات شبكة SSC السعودية بتقنية HD أو SD.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام ضمك اليوم في الدوري السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: رودي غارسيا.

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: غيسلان كونان، عبد الله مادو، ألفارو غونزاليس، عبد الإله العمري.
خط الوسط: لويس غوستافو، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، سامي النجعي.
خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.

كلمات دالة:النصر السعوديضمكدوري روشن السعوديالدوري السعودي

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