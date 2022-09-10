يستضيف النصر خصمه ضمك اليوم السبت في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب مرسول بارك لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).
وتقام المباراة بين تاسع الترتيب العام برصيد 3 نقاط، وصاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر قنوات شبكة SSC السعودية بتقنية HD أو SD.
تشكيلة النصر المتوقعة أمام ضمك اليوم في الدوري السعودي (بطريقة 4-5-1):
المدرب: رودي غارسيا.
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: غيسلان كونان، عبد الله مادو، ألفارو غونزاليس، عبد الإله العمري.
خط الوسط: لويس غوستافو، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، سامي النجعي.
خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.
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