تشكيلة النصر المتوقعة لمواجهة أبها اليوم في دوري روشن السعودي 22-23

البوابة - يسعى النصر لتحقيق الفوز حين يستضيف أبها اليوم السبت على أرضية ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة دوري روشن السعودي.

يدخل "العالمي" اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد المتصدر، فيما يقبع أبها في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD بتعليق بلال علام.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام أبها اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب: رودي غارسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو غونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، لويز جوستافو، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو