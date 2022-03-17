تشكيلة النصر المتوقعة لمواجهة الفيحاء اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يستضيف النصر خصمه الفيحاء اليوم الخميس على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الثامن في تمام الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD بتعليق عبد الله الغامدي.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ميغيل روسو.

حراسة المرمى: أمين بخاري.

خط الدفاع: منصور الشمري، عبد الله مادو، علي لاجامي، حمد المنصور.

خط الوسط: أنسيلمو دي مورايس، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.