نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الهلال المتوقعة أمام أبها في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-24، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الموسم الجديد.

يحل الهلال ضيفًا على نظيره أبها على أرضية ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023-24.

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المواجهة بين الزعيم وأبها ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية Saudi Sports Company، على قناة SSC Extra 1 HD بصوت المعلق عبد الله الحربي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين 2023-24

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد ، كاليدو كوليبالي ، علي البليهي ، ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيس ، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ، محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا ، ميشيل ديلغادو ، سالم الدوسري