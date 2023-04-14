تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي 22-23

البوابة - يواجه الهلال مستضيفه الباطن اليوم الجمعة على أرضية ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بتعليق عبد الله الحربي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: معاذ فقيهي، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، لوسيانو فييتو، ميشيل، أندريه كاريو.

خط الهجوم: أوديون إيغالو.