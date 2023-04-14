  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي 22-23

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي 22-23

تاريخ النشر: 14 نيسان / أبريل 2023 - 01:32
الهلال يلاقي الباطن اليوم (المصدر: Alhilal_EN@)
الهلال يلاقي الباطن اليوم (المصدر: Alhilal_EN@)

البوابة - يواجه الهلال مستضيفه الباطن اليوم الجمعة على أرضية ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بتعليق عبد الله الحربي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: معاذ فقيهي، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.
خط الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، لوسيانو فييتو، ميشيل، أندريه كاريو.
خط الهجوم: أوديون إيغالو.

كلمات دالة:الهلال السعوديالباطندوري روشنالدوري السعودي

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...