تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي 22-23

البوابة - يواجه الهلال مستضيفه الباطن اليوم الجمعة على أرضية ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بتعليق عبد الله الحربي.
تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي
المدرب: رامون دياز
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: معاذ فقيهي، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.
خط الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، لوسيانو فييتو، ميشيل، أندريه كاريو.
خط الهجوم: أوديون إيغالو.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)