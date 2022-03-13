يلتقي الهلال مع مستضيفه الرائد اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز التاسع في تمام الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC5 HD بتعليق مشاري القرني.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الرائد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-5-1):

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، متعب المفرج، يانغ هيون سوو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: غوستافو كويار، سلمان الفرج، ميشيل دي أوليفيرا، ماتيو بيريرا، أندريه كاريو.

خط الهجوم: أودين إيغالو.