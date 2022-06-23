تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفتح اليوم في الدوري السعودي

يخوض الهلال مواجهة مهمة أمام مستضيفه الفتح اليوم الخميس على أرضية ملعب الأمير عبد الله بن جلوي ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 61 نقطة وصاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على SSC1 HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفتح اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ، محمد البريك.

خط الوسط: أندريه كويار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، غوستافو كاريو، موسى ماريغا.

خط الهجوم: أوديون إيغالو.