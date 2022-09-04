تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفتح اليوم في الدوري السعودي

يحل الهلال ضيفاً اليوم الأحد على الفتح في مواجهة مرتقبة ستجري على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام بفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، وصاحب المركز السابع برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 18:35 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD بتعليق جعفر الصليح.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفتح اليوم في دوري روشن السعودي (دوري روشن السعودي) بطريقة 4-4-1-1:

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، غوستافو كويار، موسى ماريغا.

خط الهجوم أندريه كاريو، أوديون إيغالو.