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تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في دوري روشن 23-24

تاريخ النشر: 19 آب / أغسطس 2023 - 11:20
مالكوم على رأس تشكيل الهلال اليوم (Photo by Abdullah Mahdi / AFP)
مالكوم على رأس تشكيل الهلال اليوم (Photo by Abdullah Mahdi / AFP)

يستضيف الهلال خصمه الفيحاء ليلة السبت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناة SSC HD بتعليق عبد الله الغامدي وعيسى الحربين.

وحقق "الزعيم" انتصارا افتتاحيا على أبها بنتيجة 3-1 الأسبوع الماضي.

تشكيلة الزعيم المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 23-24

المدرب: جورجي جيزوس

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد
الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ميشيل، سالم الدوسري، مالكوم
الهجوم: عبد الله الحمدان

كلمات دالة:الهلال السعوديالفيحاء السعوديدوري روشن السعودي

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