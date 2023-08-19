تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في دوري روشن 23-24

يستضيف الهلال خصمه الفيحاء ليلة السبت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناة SSC HD بتعليق عبد الله الغامدي وعيسى الحربين.

وحقق "الزعيم" انتصارا افتتاحيا على أبها بنتيجة 3-1 الأسبوع الماضي.

تشكيلة الزعيم المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 23-24

المدرب: جورجي جيزوس

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ميشيل، سالم الدوسري، مالكوم

الهجوم: عبد الله الحمدان