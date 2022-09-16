يخوض الهلال مواجهة مهمة اليوم الجمعة حين يستضيف الوحدة في ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) لحساب الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وصاحب المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الوحدة اليوم في الدوري السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: غوستافو كويار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندريه كاريو، موسى ماريغا.

خط الهجوم: أوديون إيغالو.