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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بريست اليوم في الدوري الفرنسي

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:17
باريس سان جيرمان يواجه بريست
باريس سان جيرمان يواجه بريست

يستعد باريس سان جيرمان اليوم السبت لاستضافة ستاد بريست 29 على ملعب بارك دي برانس لحساب المرحلة الـ 21 من منافسات الدوري الفرنسي.

ويحتل الباريسيون صدارة الليغ 1 برصيد 47 نقطة، فيما يأتي بريست في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بريست اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: كايلور نافاس.
خط الدفاع: تيلو كيرير، ماركينيوس، بريسنيل كيمبمبي، نونو مينديش.
خط الوسط: جورجينيو فاينالدوم، لياندرو باريديس، ماركو فيراتي.
خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي.

كلمات دالة:ستاد بريست 29باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي

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