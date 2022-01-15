يستعد باريس سان جيرمان اليوم السبت لاستضافة ستاد بريست 29 على ملعب بارك دي برانس لحساب المرحلة الـ 21 من منافسات الدوري الفرنسي.

ويحتل الباريسيون صدارة الليغ 1 برصيد 47 نقطة، فيما يأتي بريست في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بريست اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: تيلو كيرير، ماركينيوس، بريسنيل كيمبمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: جورجينيو فاينالدوم، لياندرو باريديس، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي.