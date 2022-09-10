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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بريست اليوم في الدوري الفرنسي

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:59
باريس سان جيرمان يلاقي بريست اليوم (المصدر: أ ف ب)
باريس سان جيرمان يلاقي بريست اليوم (المصدر: أ ف ب)

يستضيف باريس سان جيرمان خصمه بريست اليوم السبت لحساب المرحلة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1) على ملعب بارك دي برانس.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 16 نقطة، وصاحب المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام بريست اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: دانيلو بيريرا، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي.
خط الوسط: أشرف حكيمي، ريناتو سانشيز، فابيان رويز، خوان بيرنات.
خط الهجوم: بابلو سارابيا، ليونيل ميسي، نيمار جونيور.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانالدوري الفرنسيبريست

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