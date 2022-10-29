يتطلع باريس سان جيرمان لمواصلة انتصاراته حين يستضيف تروا اليوم السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة بين الباريسي صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة، وضيفه الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام تروا اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كريستوف غالتييه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: فابيان رويز، ماركو فيراني، فيتينيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار جونيور، كيليان مبابي.