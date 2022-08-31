يحل باريس سان جيرمان ضيفاً على تولوز اليوم الأربعاء في لقاء مرتقب يشهده ملعب تولوز البلدي ضمن منافسات المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

وتقام المباراة بين حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وصاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس القطرية bein Sports 2 HD بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام تولوز اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نوردي موكيلي، ماركينيوس، سيرخيو راموس.

خط الوسط: أشرف حكيمي، ماركو فيراتي، فيتينا، نونو مينديش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار جونيور، كيليان مبابي.