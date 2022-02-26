تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

يتحدى باريس سان جيرمان ضيفه سانت إيتيان اليوم السبت على ملعب بارك دي برانس في أبرز منافسات المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز السادس عشر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام سانت إيتيان اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: إدريسا غاي، دانيلو بيريرا، يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا.