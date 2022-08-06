تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام كليرمون في الدوري الفرنسي

يخوض باريس سان جيرمان مباراة افتتاحية للموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي اليوم السبت يحل فيها ضيفاً على كليرمون فوت 63 في ملعب غابرييل مونتبيد.

وتقام المباراة بين حامل اللقب وخصمه مساء اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 2 HD بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام كليرمون فوت اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرخيو راموس، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس.

خط الوسط: أشرف حكيمي، فيتينا، ماركو فيراتي، نونو مينديش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، بابلو سارابيا، نيمار جونيور.