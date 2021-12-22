يلتقي باريس سان جيرمان مع مستضيفه لوريان اليوم الأربعاء على ملعب دو موستوار-إيف ألانما لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

ويحتل الباريسي صدارة الليغ 1 برصيد 45 نقطة، فيما يأتي لوريان في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام لوريان اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، ماركينيوس، عبده ديالو.

خط الوسط: إدريسا غاي، جورجينيو فاينالدوم، لياندرو باريديس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، ماورو إيكاردي، آنخيل دي ماريا.