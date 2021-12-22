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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام لوريان اليوم في الدوري الفرنسي

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:49
كيليان مبابي (وسط) أبرز الغائبين عن باريس سان جيرمان لتراكم البطاقات الصفراء
كيليان مبابي (وسط) أبرز الغائبين عن باريس سان جيرمان لتراكم البطاقات الصفراء

يلتقي باريس سان جيرمان مع مستضيفه لوريان اليوم الأربعاء على ملعب دو موستوار-إيف ألانما لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

ويحتل الباريسي صدارة الليغ 1 برصيد 45 نقطة، فيما يأتي لوريان في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام لوريان اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: كايلور نافاس.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، ماركينيوس، عبده ديالو.
خط الوسط: إدريسا غاي، جورجينيو فاينالدوم، لياندرو باريديس.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، ماورو إيكاردي، آنخيل دي ماريا.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانلوريانالدوري الفرنسي

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