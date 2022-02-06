يترقب متابعو بطولة الدوري الفرنسي المواجهة القوية التي ستجمع ليل حامل اللقب بضيفه باريس سان جيرمان على ملعب بيير موروا ضمن المرحلة الـ 23.

ويحتل الباريسيون صدارة الترتيب العام برصيد 53 نقطة، فيما يقبع ليل في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليل اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، تيلو كيرير، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: لياندرو باريديس، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، يوليان دراكسلر.