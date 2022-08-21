يواجه باريس سان جيرمان مستضيفه ليل اليوم الأحد في لقاء مرتقب سيجمعهما على أرضية ملعب بيير موروا ضمن منافسات المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة بين حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وصاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 2.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليل اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرخيو راموس، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي.

خط الوسط: أشرف حكيمي، ماركو فيراتي، فيتينيا، نونو مينديش.

خط الهجوم: نيمار جونيور، ليونيل ميسي، كيليان مبابي.