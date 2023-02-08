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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مرسيليا اليوم في كأس فرنسا

تاريخ النشر: 08 شباط / فبراير 2023 - 01:31
باريس سان جيرمان يواجه مرسيليا (المصدر: أ ف ب)
باريس سان جيرمان يواجه مرسيليا (المصدر: أ ف ب)

يلاقي باريس سان جيرمان مستضيفه أولمبيك مرسيليا في لقاء قمة مرتقب يشهده ملعب أورانج فيلودروم لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا.

تقام المباراة في تمام الساعة 23:10 بتوقيت مكة المكرمة، 22:10 بتوقيت مكة القاهرة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مرسيليا اليوم في كأس فرنسا

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: نونو مينديش، سيرخيو راموس، ماركينيوس، أشرف حكيمي.
خط الوسط: فابيان رويز، ماركو فيراتي، فيتينا.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، هوغو إيكيتيكي.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانكأس فرنساأولمبيك مرسيليا

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