يلاقي باريس سان جيرمان مستضيفه أولمبيك مرسيليا في لقاء قمة مرتقب يشهده ملعب أورانج فيلودروم لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا.
تقام المباراة في تمام الساعة 23:10 بتوقيت مكة المكرمة، 22:10 بتوقيت مكة القاهرة.
تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مرسيليا اليوم في كأس فرنسا
المدرب: كريستوف غالتيه
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: نونو مينديش، سيرخيو راموس، ماركينيوس، أشرف حكيمي.
خط الوسط: فابيان رويز، ماركو فيراتي، فيتينا.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، هوغو إيكيتيكي.
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