يلاقي باريس سان جيرمان مستضيفه أولمبيك مرسيليا في لقاء قمة مرتقب يشهده ملعب أورانج فيلودروم لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا.

تقام المباراة في تمام الساعة 23:10 بتوقيت مكة المكرمة، 22:10 بتوقيت مكة القاهرة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مرسيليا اليوم في كأس فرنسا

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش، سيرخيو راموس، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز، ماركو فيراتي، فيتينا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، هوغو إيكيتيكي.