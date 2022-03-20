يلتقي باريس سان جيرمان مع مستضيفه موناكو اليوم الأحد على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة المهمة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز التاسع في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام موناكو اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمي، نونو مينديش.

خط الوسط: لياندرو باريديس، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: يوليان دراكسلر، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا.