يحل باريس سان جيرمان ضيفاً على موناكو اليوم السبت في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب لويس الثاني لحساب الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام موناكو اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، سيرخيو راموس، ماركينيوس، تيموثي بيمبيلي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، دانيلو بيريرا، فيتينيا.

خط الهجوم: كارلوس سولير، هوغو إيكيتيكي، نيمار جونيور.