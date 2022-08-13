تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مونبيليه في الدوري الفرنسي

يخوض باريس سان جيرمان اليوم السبت المواجهة الافتتاحية للموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023 أمام ضيفه مونبيليه على أرضية ملعب بارك دي برانس.

ويخوض الباريسيون اللقاء تحت إشراف المدير الفني الجديد كريستوف غالتيه الذي تولى المهمة خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو بصفوف مكتملة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مونبيليه اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرخيو راموس، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي.

خط الوسط: أشرف حكيمي، ماركو فيراتي، فيتينيا، نونو مينديش.

خط الهجوم: نيمار جونيور، ليونيل ميسي، كيليان مبابي.