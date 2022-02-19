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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نانت اليوم في الدوري الفرنسي

منشور 19 شباط / فبراير 2022 - 05:54
باريس سان جيرمان يواجه نانت اليوم
باريس سان جيرمان يواجه نانت اليوم

يلتقي باريس سان جيرمان متصدر الترتيب مع مستضيفه نانت اليوم السبت على أرضية ملعب دي لا بوجوار ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المواجهة بين صاحب الصدارة وعاشر الترتيب في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نانت اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: كايلور نافاس.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.
خط الوسط: ماركو فيراتي، إدريسا غاي، جورجينيو فاينالدوم.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا.

كلمات دالة:باريس سان جيرماننانتالدوري الفرنسي

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