يلاقي باريس سان جيرمان مستضيفه نانت اليوم السبت على أرضية ملعب لا بوجوار ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 13 نقطة وصاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نانت اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: كريستوف غالتيه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دانيلو بيريرا، ماركينيوس، سيرخيو راموس.

خط الوسط: أشرف حكيمي، ماركو فيراتي، فيتينيا، خوان بيرنات.

خط الهجوم: نيمار جونيور، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.