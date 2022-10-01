يلاقي باريس سان جيرمان ضيفه نيس على أرضية ملعب بارك دي برانس اليوم السبت في أبرز مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 22 نقطة وصاحب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نيس اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: كريستوف غالتييه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرخيو راموس، ماركينيوس، دانيلو بيريرا.

خط الوسط: أشرف حكيمي، فيتينيا، فابيان رويز، نونو مينديش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار جونيور.