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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نيس اليوم في الدوري الفرنسي 22-23

تاريخ النشر: 08 نيسان / أبريل 2023 - 11:32
مبابي يقود باريس سان جيرمان اليوم أمام نيس (المصدر: أ ف ب)
مبابي يقود باريس سان جيرمان اليوم أمام نيس (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستعد باريس سان جيرمان لملاقاة مستضيفه نيس مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب آليانز ريفييرا ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نيس اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: الشدالي بيتشيابو، ماركينيوس، دانيلو بيريرا
خط الوسط: نونو مينيدش، ريناتو سانشيز، وارين زاير إيميري، فيتينا، أشرف حكيمي
خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي

كلمات دالة:باريس سان جيرماننيسالدوري الفرنسي

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