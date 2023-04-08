تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نيس اليوم في الدوري الفرنسي 22-23

البوابة - يستعد باريس سان جيرمان لملاقاة مستضيفه نيس مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب آليانز ريفييرا ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نيس اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: الشدالي بيتشيابو، ماركينيوس، دانيلو بيريرا

خط الوسط: نونو مينيدش، ريناتو سانشيز، وارين زاير إيميري، فيتينا، أشرف حكيمي

خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ميسي