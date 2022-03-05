تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نيس في الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفاً اليوم السبت على مستضيفه نيس في مواجهة تجمعهما على ملعب آليانز ريفييرا ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة القوية بين صاحب صدارة الترتيب العام وصاحب المركز الثالث في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نيس اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: تيلو كيهرير، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: ماركو فيراتي، دانيلو بيريرا، إدريسا غاي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، آنخيل دي ماريا.