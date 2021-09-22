تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة لمواجهة ميتز اليوم

يحل باريس سان جيرمان المتصدر ضيفاً على إف سي ميتز في ملعب سانت سيمفوريان اليوم ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN SPORTS HD 2.

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز الغائبين عن الفريق الباريسي، إضافة لزميله ماركو فيراتي مما يشكل ضربة موجعة بالتأكيد لمخططات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، فيما يستمر غياب سيرخيو راموس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة لمباراة اليوم:

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: رافينيا آلكانتارا، إدريسا غاي، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، نيمار، كيليان مبابي.