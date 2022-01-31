يلتقي باريس سان جيرمان مع غريمه نيس ليلة اليوم الاثنين على أرضية ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا.

وتقام المباراة المرتقبة والقوية في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام نيس اليوم في كأس فرنسا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: دينيس فرانكي.

خط الدفاع: كولين داغبا، تيلو كيرير، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: آندير هيريرا، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: تشافي سيمونز، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي.