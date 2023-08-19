تشكيلة باريس سان جيرمان المحتملة أمام تولوز اليوم في الدوري الفرنسي 23-24

يسعى باريس سان جيرمان البطل لتعويض خيبة أمل تعادله في الجولة الماضية حين يرتحل لملاقاة مستضيفه تولوز اليوم السبت على أرضية ملعب تولوز البلدي ضمن المرحلة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

وسقط الباريسيون في فخ التعادل السلبي على ملعبهم الأسبوع المنصرم مع لوريان.

تنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام تولوز اليوم في الدوري الفرنسي 23-24

المدرب: لويس إنريكي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي

الوسط: فيتينا، مانويل أوغارتي، وارين زاير إيمري

الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، ماركو آسينسيو