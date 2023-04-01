تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام دورتموند اليوم في الدوري الألماني 22-23

البوابة - يستضيف بايرن ميونخ غريمه التاريخي بوروسيا دورتموند مساء اليوم السبت على أرضية ملعب آليانز آرينا في قمة مرتقبة لحساب الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الألماني.

يدخل الفريق البافاري اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة عن دورتموند صاحب الصدارة.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى لبايرن تحت إشراف المدير الفني الجديد توماس توخيل.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام بوروسيا دورتموند اليوم في الدوري الألماني

المدرب: توماس توخيل

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت، دايو أوباميكانو، بينجامان بافارد

خط الوسط: ألفونسو ديفيز، ليون غوريتسكا، جوشوا كيميش، جواو كانسيلو

خط الهجوم: توماس مولر، ليروي ساني، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.