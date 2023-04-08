تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فرايبورغ اليوم في الدوري الألماني 22-23

البوابة - يسعى بايرن ميونخ للانتقام من فرايبورغ الذي أطاح به من ربع نهائي بطولة كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، حين يلاقيه اليوم السبت على أرضية ملعب شوارزوالد ستاديون ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فرايبورغ اليوم في الدوري الألماني

المدرب: توماس توخيل

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيس، ماتيس دي ليخت، بينجامان بافارد، جواو كانسيلو

خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، كينغزلي كومان، توماس مولر، ليروي ساني

خط الهجوم: ساديو ماني